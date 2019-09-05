Собственники помещений задолжали регоператору 3 млн рублей

Региональный оператор Саратовской области по обращению с твердыми коммунальными отходами – филиал УО «Управление отходами» направил в суд 56 исковых требований для взыскания задолженности с собственников нежилых помещений. Общая сумма к взысканию составляет 3 млн руб., сообщает пресс-служба регоператора.

Директор регоператора Михаил Андреев заявил, что общая сумма долга в регионе снижается.

«Например, один из должников добровольно оплатил более 72 тыс. руб. и 2 тыс. руб. пени до вступления в силу судебного приказа, другой – более 17 тыс. руб. при его получении. Если взыскание дошло до стадии судебных разбирательств, то оплатить придется не только сумма основного долга и пени, но и судебные издержки», – отметил господин Андреев.

Марина Ковалева