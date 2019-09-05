Минспорта РФ утвердило бизнес-план для стадиона «Самара Арена»

Министерство спорта России согласовало бизнес-план операционной деятельности стадиона «Самара Арена». Документ подготовила консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers. Об этом сообщает правительство Самарской области.

Бизнес-план должен помочь объекту выйти на самоокупаемость. Ранее стало известно о том, что на достройку стадиона, который обошелся в 18,9 млрд руб., направят еще 5,7 млрд руб. из федерального бюджета, а объект в конце года перейдет на баланс Самарской области.

Сообщалось также о том, что ежегодное содержание стадиона будет обходиться бюджету в 500 млн руб. Его управление будет осуществлять государственное автономное учреждение «Самара Арена», которое создается в настоящее время.

Георгий Портнов