МЧС назвало предварительную причину пожара в омской школе

Пожарные потушили возгорание в здании филиала школы №138 в Октябрьском округе Омска, сообщили “Ъ” в пресс-службе регионального управления МЧС.

Информация о возгорании поступила 4 сентября в 18:46 по местному времени. По данным МЧС, первый пожарный расчет прибыл на место происшествия через несколько минут. Открытое горение ликвидировано в 19:20. Полностью ликвидировано возгорание в 00:44. В результате повреждено потолочное перекрытие и отделка стен, разобрана кровля на площади 12 кв. м. На тушение выезжали шесть единиц техники, привлекались 28 человек личного состава.

«Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем, виновное лицо устанавливаете»,— сказали в МЧС, отметив, что здание уже несколько лет не эксплуатируется. Очевидцы рассказали в группе «Инцидент Омск» в соцсети «ВКонтакте», что со слов охранника школы «причиной возгорания стал коктейль Молотова, который закинули подростки».

Юлия Сасевич