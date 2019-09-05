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Пресс-релиз

Дело предполагаемой «банды киллеров» направлено в Саратовский облсуд

Дело в отношении предполагаемых участников банды «киллеров» рассмотрит Саратовский областной суд. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры, которая утвердила обвинительное заключение.

На скамье подсудимых окажутся трое – Михаил Силенко, Алексей Клусов, Юлия Быстрова. Четвертый обвиняемый Роман Силенко был найден мертвым в камере СИЗО в апреле прошлого года. Сообщалось, что он совершил суицид.

Членам банды вменяются убийство четверых человек и пособничество в них, незаконное приобретение, ношение, хранение оружия и взрывных устройств, умышленное уничтожение чужого имущества, покушение на убийство и мошенничество, разбой, заведомо ложный донос. По данным следствия, банда была создана для совершения убийств и получения с родственников жертв денежных средств в размере от 2 млн до 5 млн руб. за информацию о лицах, причастных к совершению преступлений.

Предполагаемые члены банды были задержаны в марте 2018 года, при попытке получить денежные средства от родственников последней жертвы – застройщика Джейхуна Джафарова. Они были задержаны полицейскими, при этом чуть не убив несколько сотрудников правоохранительных органов.

Марина Ковалева


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