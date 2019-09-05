Журналисты обнаружили в Эстонии секретную базу спецназа США

На территории Эстонии с 2014 года на постоянной основе развернута секретная военная база спецназа США, такой вывод сделали журналисты передачи «Очевидец», выходящей на эстонском телеканале ERR. Они смогли попасть на военную базу и задать вопросы одному из американских полковников.

На наличие секретной американской военной базы на территории Эстонии указала информация в одном из документов Министерства обороны США, доступном для чтения журналистов, о том, что в 2019 году государство выделит Эстонии $15,7 млн на нужды специфического объекта. Деньги были выделены на строительство казармы, тира, оружейного склада и сушки для парашютов на территории секретной базы. Попав на саму базу, журналисты не имели право снимать ее, а также после разглашать место ее расположения.

«Мы здесь на постоянной основе с 2014 года, и для нашей деятельности зачастую требуется больше места»,— подтвердил журналистам расширение базы полковник американской армии, старший офицер европейских спецподразделений Кевин Стрингер. По информации журналистов, выделенные Пентагоном $15,7 млн пойдут на возведение дополнительных объектов, строительство которых завершится в следующем году.

Американский полковник Стрингер также сообщил журналистам, что спецназовцы США в Эстонии подчиняются европейскому командованию специальных операций в Штутгарте, то есть они подчиняются командованию вооруженных сил США через командование в Европе.