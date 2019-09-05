Краевые власти ищут подрядчика для защиты компьютерной сети

Краевое минзакупок объявило электронный аукцион на оказание услуг по мониторингу состояния информационной безопасности и обслуживанию средств защиты информации центра обработки данных правительства Пермского края.

Как указано в техническом задании, исполнитель должен проводить непрерывный мониторинг состояния информационной безопасности, своевременно выявлять уязвимости и угрозы, реагировать и устранять компьютерные атаки и инциденты. Защите подлежат компьютеры исполнительных органов государственной власти Пермского края, аппарата краевого правительства, администрации губернатора Пермского края и подведомственных им организаций.

Срок предоставления услуг — с 1 января по 31 декабря 2020 года. Максимальная цена контракта указана в размере 17,8 млн руб. Аукцион состоится 17 сентября.