Глава краевого минтарифов избавился от приставки «и. о.»

Андрей Кокарев, руководитель министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края, избавился от приставки «и. о.». Соответствующие данные внесены в ЕГРЮЛ с 4 сентября, свидетельствует «СПАРК-Интерфакс». Господин Кокарев возглавляет ведомство с 11 января 2019 года в качестве исполняющего обязанности. В ведомстве уточнили, что он работает без приставки и.о. с 21 августа.

Министерство тарифного регулирования и энергетики было создано в январе 2019 года на базе реорганизованной Региональной службы по тарифам. В октябре 2019 года губернатор Максим Решетников решил реорганизовать РСТ, разделив ее на министерство ЖКХ и благоустройства и министерство тарифного регулирования. Бывший глава РСТ Антон Удальев остался вице-премьером, курирующим оба ведомства. Его бывший зам по РСТ Андрей Кокарев возглавил минтарифов, а на должность коммунального министра пригласили депутата заксобрания Александра Шицына. По данным СПАРК, он до сих пор значится в качестве и. о. министра.