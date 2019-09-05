Выделенные полосы для общественного транспорта появятся на проспекте Кирова в Самаре

Решается вопрос о создании выделенных полос для общественного транспорта в Самаре. Об этом сообщает городской департамент транспорта в «Твиттере».

«Не отрицаем необходимость выделенных полос для общественного транспорта. Вопрос в том, как к ним прийти»,– говорится в сообщении.

По информации профильного департамента, в первой половине октября пройдет заседание Общественного совета, где рассмотрят этот вопрос. Ранее жители Самары пожаловались на затрудненность движения транспорта на проспекте Кирова. По словам горожан, эта проблема в городе существует последние 15 лет.

Георгий Портнов