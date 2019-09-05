Во фракции «Единая Россия» в Госсовете Удмуртии сменился руководитель

Председатель постоянной комиссии по общественной безопасности, регламенту и организации работы Госсовета Удмуртии Елена Дербилова избрана руководителем фракции «Единая Россия». Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Возглавлявший фракцию Анатолий Наумов обратился с просьбой досрочно прекратить его полномочия на этом посту. Вопрос рассмотрели накануне на заседании фракции.

«Решение, которое я принял, оно принято осознанно. Оно связано с тем, что в виду моей чрезвычайно большой загруженности по основному месту работы в должности директора акционерного общества с многотысячным коллективом, сегодня у меня нет возможностей для полноценного исполнения обязанностей руководителя фракции. Я считаю, что эти функции должен исполнять человек на освобождённой основе»,— сказал господин Наумов, обращаясь к депутатам.

Он также отметил, что у него много времени уходит на дорогу в Ижевск, поскольку живет он и работает в Сарапуле, руководителю предприятия это создает трудности в планировании своей деятельности на заводе. Анатолий Наумов является генеральным директором АО «Элеконд» и работал руководителем фракции на неосвобожденной основе с сентября 2017 года.