Краевые власти увеличат прием абитуриентов по востребованным специальностям

В 2019 году в средние специальные учебные заведения Пермского края поступили 13 тыс. учеников. Всего в учреждениях среднего профессионального образования (СПО) региона обучается 46 тыс. человек. Такие данные были приведены на вчерашнем заседании краевого правительства.

Самыми популярными в этом году стали IT-специальности: конкурс по ним составил 14 человек на место. Высокий конкурс отмечен по направлениям «Туризм», «Дошкольное образование», «Технология машиностроения», «Строительство автомобильных дорог и аэродромов».

Выбор специальностей абитуриентов совпадает с приоритетами развития экономики. Поэтому краевые власти решили увеличить прием студентов на востребованные специальности. «Ежегодно мы будем принимать на эти специальности на 1 тыс. человек больше. Соответственно, через четыре года получим отдачу: увеличится выпуск специалистов по этим направлениям. Для этого предлагаю предусмотреть в проекте бюджета со следующего года увеличение расходов на 60 млн руб., дальше — на 120 млн, 180 млн, а на четвертый год — на 240 млн руб. Это инвестиции в наших ребят, в наше будущее»,— заявил губернатор Максим Решетников.