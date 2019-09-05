Модернизация Московского шоссе в Самаре продлится минимум до 2023 года

Обновление перекрестка Московского шоссе и ул. Георгия Димитрова входит в проект адаптации Московского шоссе в Самаре. Работы будут проведены в 2023 году. Об этом сообщает заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрей Спиридонов в «Твиттере».

Реконструкцией Московское шоссе занималась компания «Самаратрансстрой» с 2015 года. Работы проводились в рамках подготовки к ЧМ-2018. Реконструкция велась на участке от АЗС «Роснефть» на Мехзаводе до проспекта Кирова длиной 9 км. Дорога была полностью перестроена, появилось два тоннеля на перекрестках с проспектом Кирова и Ракитовским шоссе. Несмотря на то, что работы были закончены и приняты заказчиком, на части дорожного полотна образовалась колейность, которую позже устраняли.

Георгий Портнов