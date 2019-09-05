«Роснефть» взяла новые социальные обязательства перед ЯНАО

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин в рамках V Восточного экономического форума подписали дополнительные соглашения о сотрудничестве в области социального развития и защиты окружающей среды. При поддержке «Роснефти» в регионе будет реализован ряд значимых инфраструктурных проектов, построены новые объекты культуры и массового спорта, сообщает пресс-служба губернатора. Компания будет оказывать помощь детям с тяжелыми заболеваниями, инвалидам, ветеранам, а также коренным малочисленным народам Севера. Кроме того, «Роснефть» обязуется предпринимать меры по восполнению биоресурсов в водных объектах ЯНАО.

На территории ЯНАО работают предприятия «Роснефти» по добычи нефти и газа, включая «РН-Пурнефтегаз» и «Роспан – Интернэшнл», а также сбытовую сеть. В прошлом году «Мессояханефтегаз» (совместное предприятие «Роснефти» и «Газпром нефти») открыл газонефтяную залежь, запасы которой оцениваются в 85 млн тонн, а извлекаемые запасы — в 26 млн т нефти.

Соглашение о сотрудничестве между «Роснефтью» и правительством ЯНАО действует с 2015 года.