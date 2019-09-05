Двое работников оштрафованы за столкновение двух самолетов в аэропорту Толмачево

Новосибирская транспортная прокуратура завершила проверку инцидента, произошедшего в июне 2019 года в ангаре аэропорта Толмачево. При буксировке пассажирского самолета Embraer 170 он задел Airbus A320, находивший на техническом обслуживании. В результате происшедшего у одного из самолетов повредилось лакокрасочное покрытие, у другого — разорвалась обшивка фюзеляжа по правому борту.

Транспортная прокуратура организовала проверку. Как рассказали в надзорном ведомстве, вопреки требованиям закона буксировка самолета Embraer проводилась сотрудниками компании «Сибирь техник» в отсутствие начальника смены, на которого возложен контроль за ее ходом. Кроме того, вместо пяти членов буксировочной бригады воздушное судно сопровождали только трое.

Надзорное ведомство внесло главе ООО «Сибирь Техник» представление об устранении нарушений. Также прокуратура привлекла к административной ответственности двух работников компании, виновных в инциденте. По ч. 3 ст. 11.3 КоАП (повреждение воздушного судна) каждому выписан штраф в 1 тыс. руб.

Илья Николаев