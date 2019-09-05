Алтайский депутат Госдумы выступил против пропаганды антипрививочников в интернете

Депутат Госдумы от Алтайского края Николай Герасименко планирует вместе с коллегами по депутатскому корпусу на законодательном уровне запретить дезинформацию населения об иммунизации в интернете. Об этом сообщила пресс-служба краевого заксобрания.

Инициативу комитета Госдумы по охране здоровья, куда входит Николай Герасименко, поддержал Минздрав России. «В сентябре выходим с каникул и продолжаем работу: проведем круглый стол, будет решать, в каком виде будет организован запрет»,— сказал депутат.

Господин Герасименко отметил, что противники вакцинации обычно не подкрепляют свои высказывания в интернете фактами. «Конечно, бывают осложнения после проведения вакцинации, но это рабочие моменты. А когда противники вакцинации выступают в сетях, что любая вакцинация вредна, вот это прежде всего и должно быть под запретом»,— заключил депутат Госдумы.

Юлия Сасевич