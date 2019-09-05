Магнитогорск исключили из списка городов с самым грязным воздухом

Минприроды России по итогам 2018 года исключило Магнитогорск из списка городов с наиболее загрязненным атмосферным воздухом. Информация об этом есть в опубликованном докладе федерального министерства. В документе указано, что экологическая ситуация во втором по численности населения городе Челябинской области значительно улучшилась, в частности, по сравнению с предыдущим годом уменьшились концентрации бензапирена более чем вдвое.

Руководство Магнитогорского металлургического комбината — градообразующего предприятия города — отмечает, что в докладе отражены «результаты последовательности усилий» предприятия по снижению техногенного воздействия на окружающую среду. «По итогам прошлого года компания успешно осуществила 69 экологических мероприятий. Одним из последних масштабных экологических проектов ММК стал запуск в июле текущего года новой аглофабрики, оснащенной наилучшими доступными технологиями»,- комментирует генеральный директор ММК Павел Шиляев. По его словам, аглофабрика «обеспечит сокращение выбросов пыли в агломерационном производстве в два раза, диоксида серы — в четыре раза, бензапирена — в 16 раз».

В планах ММК — к 2025 году довести комплексный индекс загрязнения атмосферы в Магнитогорске до уровня ниже пяти единиц. Объем инвестиций в природоохранные проекты в период с 2018 по 2025 год должен составить более 38 млрд руб., в том числе 21,7 млрд на охрану воздуха.