ЦИК проверит работу нижестоящих комиссий после единого дня голосования

После единого дня голосования 8 сентября Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России сделает организационные выводы на уровне окружной избирательной комиссии, дважды забраковавшей подписи кандидата на выборах в Мосгордуму Сергея Митрохина, которые в итоге были признаны действительными. Об этом председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила в интервью “Ъ”.

Выводы, по ее словам, возможны «не только в данном случае». «По итогам выборов проведем полный всесторонний анализ правомерности действий как московских комиссий, так и ряда комиссий в других регионах. С определенными выводами»,— заявила госпожа Памфилова.

Поводом задуматься о качестве работы нижестоящих комиссий, по ее словам, в том числе стало то, что они не засчитывали действительными подписи с техническими ошибками. «На уровне ЦИКа мы вернули этим кандидатам огромное количество подписей»,— отметила глава Центризбиркома.

Элла Памфилова подчеркнула, что ко всем кадровым вопросам в системе избиркомов ЦИК вернется после выборов.

Полный текст интервью читайте в материале “Ъ” «"Мы не суетимся и не вымогаем чью-то любовь"».

Ангелина Галанина