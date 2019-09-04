Twitter временно отключил функцию создания сообщений через СМС

Социальная сеть Twitter временно отключила функцию создания записей при помощи СМС, чтобы «защитить аккаунты пользователей». «Мы временно предпринимаем этот шаг из-за уязвимостей, которые должны быть решены мобильными операторами, и нашей зависимостью от двухфакторной аутентификации по номеру мобильного телефона (мы работаем над этим)»,— пояснила служба поддержки.

«Мы скоро включим эту функцию на рынках, для которых СМС необходимы для надежной связи, в данный момент мы работаем над долгосрочной стратегией этой функции»,— уточняется в сообщении.

Какие именно уязвимости стали причиной решения соцсети, не уточняется.