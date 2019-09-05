Деньги «Открытия» ушли в «банк приколов»

В Казань этапировали бывшего главу местного офиса банка «Открытие» Олега Поляха, который, по версии следствия, осенью прошлого года похитил из кассы более 220 млн руб. Его задержали только в июле этого года на Черноморском побережье Краснодарского края. Экс-банкир утверждает, что проиграл все деньги на бирже. Ранее в столице Татарстана начался процесс в отношении главного кассира офиса банка, которая по указанию своего начальника заменила купюры в рублях, евро и долларах на билеты «банка приколов».



Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора операционного офиса «На Московской» банка «Открытие» в Казани 41-летнего Олега Поляха. Его обвиняют по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). По версии следствия, c декабря 2017 года по сентябрь 2018 года Олег Полях, «используя свое служебное положение, организовал хищение из хранилища банка свыше 220 млн руб.». Экс-банкиру грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб.

Напомним, о краже из банка стало известно осенью прошлого года. «В денежном хранилище одного из офисов банка в Казани в ходе плановой проверки выявлена крупная недостача. По факту было проведено внутреннее расследование, в правоохранительные органы сразу же направлено соответствующее заявление»,— сообщали в «Открытии». При этом в СМИ появилась информация, что настоящие купюры в хранилище были заменены на билеты из «банка приколов». Таким образом было похищено около 62,5 млн руб., $600 тыс. и €500 тыс.

Под подозрение сразу попал глава офиса Олег Полях. МВД по Татарстану объявило банкира в розыск. Первоначально уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере).

До сегодняшнего дня о судьбе Олега Поляха ничего известно не было. По данным прокуратуры, он скрывался на юге России. В июле этого года его задержали в городе Новороссийске Краснодарского края. После этого мужчину этапировали в Казань.

Согласно сообщению надзорного органа, Олег Полях вину свою полностью признал. Он сообщил, что похищенные деньги проиграл на бирже. При этом он не помнит, в какой инвестиционный фонд он вкладывал. На счету Олега Поляха обнаружили лишь 4 млн руб., на которые суд по ходатайству следствия наложил арест. Сейчас бывший банкир находится в СИЗО.

Дело Олега Поляха направят в Вахитовский райсуд Казани. Там уже рассматривается выделенное в отдельное производство дело в отношении соучастницы банкира — бывшего главного кассира операционного офиса Натальи Степановой. По версии следствия, «в совершение преступления» ее вовлек Олег Полях. Кассир «по его указанию проводила фиктивные кассовые операции по обмену валют, после чего получала наличные средства, заменяя их муляжами банкнот». «Похищенное злоумышленники присвоили и распорядились по своему усмотрению»,— уточнили в прокуратуре.

Наталью Степанову задержали еще в ноябре прошлого года. Ее также обвинили по ч. 4 ст. 160 УК РФ. В суде она призналась в преступлении и заявила, что полностью раскаялась. Приговор Наталье Степановой пока не вынесли.

Будет ли банк «Открытие» подавать иск о возмещении ущерба к Олегу Поляху, в пресс-службе кредитной организации пояснить вчера не смогли. «Служба безопасности банка плотно взаимодействовала с правоохранительными органами с момента выявления хищения. Интересы клиентов банка эта ситуация никоим образом не затронула, так как банк заранее страхует потерю денежных средств»,— отметили в банке. Отделение в Татарстане с июня прошлого года возглавляет Дамир Габдулхаков. Он заявлял, что все сотрудники кассы, откуда пропали деньги, впоследствии были уволены.

Кирилл Антонов