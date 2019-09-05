Непривлекательная ситуация

Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области в арбитражном суде требует на полгода запретить компании «Силен» — застройщику многоквартирного дома в центре Ульяновска — привлечение денежных средств дольщиков. В феврале суд уже удовлетворил аналогичный иск и приостановил сбор средств на два месяца, хотя истец требовал приостановления на год. Эксперты считают, что запрет на привлечение денежных средств кардинально проблему не решит, дом, строительство которого изначально пошло с нарушениями, уже не будет построен, а компания «Силен» в конечном итоге будет обанкрочена, и чем быстрее это произойдет, тем будет лучше для всех.



Арбитражный суд Ульяновской области рассматривает иск регионального минстроя к строительной компании «Силен» (ООО). Истец требует приостановить на полгода деятельность компании по привлечению средств дольщиков на строительство многоквартирного дома (МКД) на ул. Кролюницкого в центре Ульяновска. Иск принят судом, заседание по существу состоится 24 сентября. Обоснование иска пока в документах суда отсутствует. Впрочем, ранее, в конце декабря 2018 года, региональный минстрой уже подавал аналогичный иск с требованием приостановить на год привлечение средств дольщиков на строительство МКД на ул. Мира и ул. Кролюницкого в Ленинском районе Ульяновска. Обосновывая свою позицию, минстрой отмечал, что ведет надзор за строительством МКД и, в соответствии с №214-ФЗ (об участии в долевом строительстве), должен ежеквартально получать от застройщика отчетность по привлечению средств дольщиков, а также финансовую отчетность, однако за три квартала 2018 года отчетность застройщика не была представлена. Кроме того, «Силен» не внес изменения проекта в проектную декларацию, а также уклонялся от проведения внеплановых проверок. За все эти нарушения руководство компании уже привлекалось к административной ответственности, но нарушения продолжались.

В феврале 2019 года суд согласился, что компания «Силен» «грубо и систематически» нарушала законодательство, и удовлетворил иск, однако приостановил привлечение средств дольщиков только на два месяца.

Напомним, ООО «Силен» создано в 1999 году, гендиректор и владелец — Анатолий Шмелев. Компания считалась одним из крупных девелоперов региона, она возвела целый ряд МКД, в том числе элитных, в центре Ульяновска. Согласно данным Kartoteka.ru, максимальная выручка у компании была в 2011 году (477 млн руб.), а по итогам 2017 года выручка компании составила уже только 22 млн руб., при этом убыток — 6 млн руб. В августе 2017 года по заявлению ООО «Вента-Плюс» (исковые требования — 4,83 млн руб.) Арбитражный суд Ульяновской области возбудил дело о признании ООО «Силен» банкротом, затем со своим заявлением о включении в реестр кредиторов обратилась и налоговая служба с суммой требований в 11,70 млн руб. Однако процедура наблюдения так и не введена, следующее заседание арбитража 27 ноября.

Между тем, согласно данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), МКД с общей жилой площадью 12,773 тыс. кв. метров (220 квартир) на ул. Кролюницкого в соответствии с проектом следовало сдать еще в III квартале 2018 года, однако он и сейчас находится в стадии начального строительства, в связи с чем включен в реестр проблемных объектов. На портале ЕИСЖС также отсутствуют данные по проектной документации и отчетности «Силена».

Заметим, в ноябре 2018 года после прокурорской проверки в отношении руководства компании было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с использованием служебного положения, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как сообщала прокуратура области, компания «Силен» привлекла с 2016 года по ноябрь 2018 года 84,33 млн руб. средств дольщиков, при этом доказанные затраты (28,71 млн руб.— выполненные строительные работы, 13 млн руб.— проектная документация, 33 млн руб.— приобретение земельного участка, 975 тыс. руб.— негосударственная экспертиза) оказались на 8 млн руб. меньше количества собранных средств. Как сообщили „Ъ“ в облпрокуратуре, следствие продолжается, занимается расследованием СУ УМВД по Ульяновской области.

Получить комментарии регионального минстроя не удалось — телефоны министра и его заместителя в среду в течение дня не отвечали. Также недоступен для комментариев был и владелец «Силена» Анатолий Шмелев.

Руководитель юрагентства «Кучембаев и партнеры» Алмаз Кучембаев (одно из направлений деятельности агентства — проблемы долевого строительства) считает, что принципиально запрет на привлечение средств дольщиков проблему не решит, и главное — ускорить процедуру банкротства. По мнению юриста, «изначально разрешение на строительство дома на ул. Кролюницкого было незаконным», «это признавала и прокуратура, но не стала предпринимать меры, чтобы не нарушить права дольщиков, которые уже вложили свои средства». «В случае признания разрешения на строительство незаконным дольщики уже смогут взыскать убытки с бюджета. И чем раньше это сделать, тем лучше, потому что дальше долгов у застройщика станет еще больше. Но в любом случае необходимо предприятие банкротить, и браться за это, видимо, необходимо самим дольщикам»,— сказал юрист, заметив, что, «к сожалению, застройщики стараются максимально затянуть процедуру введения наблюдения или конкурсного производства, чтобы успеть вывести активы», и суды не всегда это пресекают.

Директор создаваемого регионального «Фонда содействия гражданам, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов» Дмитрий Плохих считает, что «скорей всего, этот дом на Кролюницкого уже достраиваться не будет, это нецелесообразно». «А это значит, что в такой ситуации дольщикам (их более 90 человек) будет выплачена компенсация за счет регионального фонда, но прежде компанию обанкротят, причем в процедуру банкротства, скорей всего, войдет и Федеральный фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства».

Сергей Титов, Ульяновск