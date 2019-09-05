Мост проложили в колонию

Ленинский районный суд Пензы приговорил бывшего директора ОАО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» Вениамина Бочкарева к двум с половиной годам колонии общего режима. Суд признал его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Сначала господин Бочкарев обвинялся в мошенничестве, но преступление было переквалифицировано. Защита убеждена, что приговор должен быть отменен.



Судья Ленинского районного суда Пензенской области Роман Ткаченко вынес приговор 46-летнему бывшему директору ОАО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» Вениамину Бочкареву. Его обвиняли по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Суд признал, что в 2012 году господин Бочкарев без решения совета директоров организовал работу агентства по расселению домов на улицах Сердобской, Либерсона, Урицкого и Набережной реки Пензы в зоне строительства моста через Суру.

Согласно судебному решению, перед «АИК Пензенской области» стояла задача расселить дом на улице Либерсона, 7. Вениамин Бочкарев знал, что собственники дома согласились оставить жилище при условии предоставления им без доплаты двухкомнатной и однокомнатной квартир. В апреле 2013 года директор агентства дал подчиненным указание заключить с гражданами договор мены квартир и включить в него, как посчитало следствие, заведомо ложное условие об осуществлении доплаты третьей стороной — ООО «Сурский квартал» (строительная компания, принадлежит АО «АИК Пензенской области»).

Жители подписали договоры мены дома на две квартиры — на улице Антонова в Пензе и на улице Семейной в селе Засечное — с наложением обременений. При этом, как признал суд, подготовку и заключение с жителями дома на Либерсона, 7 договоров поручительства с ООО «Сурский квартал», как это вытекало из смысла договоров мены, Вениамин Бочкарев не организовал.

В феврале 2014 года потерпевшие обратились в «АИК Пензенской области» для снятия обременений с предоставленных квартир, но директор агентства направил им требования о выплате суммы доплаты (более 2,2 млн руб.) по договорам мены, а также взыскание этих средств в судебном порядке. В феврале 2015 года решением суда исковые требования агентства к потерпевшим о взыскании с них сумм доплат за квартиры по договорам мены, признании их утратившими права пользования и снятии с регистрационного учета были удовлетворены. Потерпевшие лишились предоставленных им квартир, а принадлежавшие им ранее жилые помещения на улице Либерсона, 7 были снесены.

Суд признал, что руководитель «Агентства ипотечного кредитования» причинил существенный вред правам и законным интересам граждан.

По второму эпизоду суд признал, что в марте 2015 года Вениамин Бочкарев подписал приказ, согласно которому, АИК прекратило выдачу гражданам целевых займов на приобретение комплектов строительных материалов для строительства в сельской местности индивидуальных жилых домов. Таким образом, как посчитало следствие, были нарушены условия целевых подпрограммы «Дом для специалистов в сельской местности» и подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере», уполномоченным оператором которой являлось ОАО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области».

Тем не менее с 1 ноября 2014 года по 30 ноября 2015 года по указанию директора с расчетных счетов агентства были списаны более 13,068 млн руб. и направлены на цели, не связанные с предоставлением займов участникам подпрограммы. В результате, при наличии возможности, АИК не предоставило займы 31 семье на сумму свыше 19,8 млн руб. и не произвело оплату выполненных ООО «ДревоСтрой» работ в сумме более 454,6 тыс. руб.

В итоге бывшего директора «АИК Пензенской области» приговорили к двум годам и шести месяцам колонии общего режима и лишению права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях на два года, и штрафу в размере 60 тыс. руб.

Как писал „Ъ“, Вениамин Бочкарев был задержан 23 октября 2017 года по подозрению в других преступлениях. Ему инкриминировали ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и три эпизода ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), один эпизод по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере) и ч. 4 ст. 204 УК РФ (незаконное получение имущественных прав). Как мошенничество следователи оценили эпизоды с обменом жилья и причинения имущественного вреда строительным организациям. Однако в сентябре прошлого года заместитель прокурора Пензенской области Олег Световой не утвердил обвинительное заключение «в связи с необходимостью установления дополнительных обстоятельств преступления и в связи с несоответствием выводов следствия фактическим обстоятельствам преступления». С новым обвинением дело поступило в суд в феврале этого года. Сначала Вениамин Бочкарев находился под домашним арестом, затем меру пресечения смягчили на подписку о невыезде.

Адвокат господина Бочкарева Вячеслав Феоктистов говорит, что возмущен приговором и намерен его обжаловать. «Мы говорим, что те обстоятельства, которые имеют место в деле, не влекут за собой той юридической квалификации, которую сделало обвинение. В частности, по эпизоду вменения ст. 285 у нас был спор с обвинением об обязанности АИК направлять займы. Поскольку сколько юристов, столько и мнений, мы пригласили авторитетного эксперта, который сделал вывод об отсутствии оснований к привлечению к уголовной ответственности. Приговор не правосудный и подлежит отмене»,— убежден адвокат. По его словам, экс-директор АИК должен быть полностью оправдан по уголовному делу.

Сергей Петунин