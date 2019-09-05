«Тролзе» назначили срок

Министерство промышленности и энергетики Саратовской области не исключило процедуру «управляемого банкротства» для АО «Тролза» с его последующим оздоровлением, а также пообещало, что деятельность крупнейшего в РФ производителя троллейбусов возобновится до конца этого года. Как сообщили „Ъ“ в ведомстве, в настоящее время ведутся переговоры с «Трансмашхолдингом». Эксперты считают, что для «Трансмашхолдинга» сотрудничество с энгельсским заводом могло бы стать взаимовыгодным.



Возобновить деятельность энгельсского АО «Тролза» планируется в четвертом квартале этого года. Об этом „Ъ“ сообщили в министерстве промышленности и энергетики Саратовской области. В настоящее время предприятие находится в режиме простоя, который продлен до 16 сентября.

На предприятии, на котором в июле сменился генеральный директор (вместо обвиненного в даче взятки сотруднику налоговой инспекции в 2015 году Ивана Котвицкого завод возглавил Сергей Ключарев), прорабатывается возможность загрузки, в том числе за счет взаимодействия с крупными холдингами. Минпром области пытается привлечь на предприятие нового, «эффективного» собственника. В числе наиболее вероятных инвесторов называется «одна из структур» АО «Трансмашхолдинг».

«Тролза» (ранее «Завод имени Урицкого», или ЗиУ, входит в ГК «Букет») Является крупнейшим производителем троллейбусов в РФ, продукция представлена не только в городах России, где есть троллейбусное сообщение (86 населенных пунктов), но и за рубежом (Киргизия, Аргентина, Таджикистан). Доля на российском рынке — 78%. АО признано лучшим экспортером среди предприятий автомобильной промышленности России. Согласно «СПАРК-Интерфакс», 50% в АО — у саратовского ООО «Плещеево», принадлежащего Людмиле Прокоп. Чистая прибыль АО за 2017 год составила 73,05 млн руб. (в 2016 году 131,36 млн руб.).

В ведомстве отметили, что в июне губернатор Валерий Радаев провел переговоры с генеральным директором АО Кириллом Липой о вхождении «Тролзы» в контур управления холдинга. Однако окончательное решение по данному вопросу еще не принято.

В настоящее время ведется работа с собственником «Тролзы» по привлечению на площадку предприятий-арендаторов и по недопущению образования задолженности по заработной плате. В июле перед 513 работниками завода была погашен долг в размере 7,6 млн руб. С приходом на предприятие нового гендиректора массовые сокращения работников были прекращены. Ведутся переговоры с кредитными организациями по привлечению кредитов для исполнения заключенных договоров.

Министерство не исключает процедуру «управляемого банкротства» для крупнейшего производителя троллейбусов в РФ, позволит «оздоровить» предприятие. Как писал „Ъ“, в Арбитражный суд Саратовской области подано заявление о признании «Тролзы» несостоятельной. Истцом выступает акционерный банк «Россия». Сумма исковых требований составляет 189,62 млн руб. Заявление поступило в суд 29 августа, но к рассмотрению пока не принято. Ранее банк уже заявлял о намерении подать иск о банкротстве завода. В арбитражных судах находятся несколько исков к энгельсскому предприятию, общая сумма требований по ним составляет порядка 2 млрд руб.

В минпроме заявляют, что ЗАО «Тролза» готово участвовать в процессе обновления троллейбусного парка региона. «В частности, предприятие предлагает рассмотреть возможность приобретения троллейбусов марки Тролза5265.02 „Мегаполис“ и Тролза-5265.03 УАХ „Мегаполис“ для нужд МУПП „Саратовгорэлектротранс“, МУП „Балаковоэлектротранс“, МУП „ЭЭТ“»,— говорится в сообщении.

Ведущий эксперт УК «Финам менеджмент» Дмитрий Баранов считает целесообразным в сложившейся ситуации решить вопрос с заводом не через процедуру банкротства, а путем погашения долга в рассрочку. «Это позволило бы предприятию постепенно выйти из кризиса, наладить нормальную работу, стабилизировало бы его финансовое положение,— отмечает эксперт.— Работающее предприятие — это наилучший вариант разрешения ситуации, в плюсе от этого будут все».

Аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин считает, что у «Трансмашхолдинга» есть несколько причин заинтересоваться «Тролзой». «Мы ожидаем ускорения промпроизводства в первой половине 2020 года. На этом фоне при наличии маркетинговой стратегии продаж продукции „Тролзы“ у холдинга есть причины заинтересоваться предложениями о поддержке троллейбусного завода за разумную плату, к примеру, с условием приобретения контрольного пакета предприятия, учитывая его крайне сложное финансовое положение»,— поясняет эксперт.

«„Трансмашхолдинг“ — стабильное, прибыльное предприятие с относительно низким соотношением чистого долга к операционной прибыли до вычета процентных и амортизационных расходов. Проблема этого предприятия — низкая рентабельность. Для решения этой проблемы предприятия могут применять практику расширения рынков сбыта. Низкий чистый долг холдинга позволяет ему инвестировать на новых сегментах. Поддержка „Тролзы“, возможно, гарантирует ему устойчивое финансовое благоприятствование региональных и федеральных властей, что крайне важно, учитывая зависимость машиностроительных предприятий от госзаказов»,— считает господин Осин.

Марина Ковалева