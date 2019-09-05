Свиньи в общий котел

Крупный госконтракт стоимостью 185 млн руб. по строительству котельных для АО «Пермский свинокомплекс» достался компании ООО «Комплексные системы промышленной автоматизации» (КСПА). Как выяснил „Ъ-Прикамье“, практически одновременно с получением заказа КСПА обрели и новых собственников — Пермскую приборостроительную компанию (ПНППК) и ее гендиректора Алексея Андреева. В ПНППК этот проект не комментируют. Эксперты считают, что ПНППК в условиях падения прибыли ищет новые возможности для роста.

Как сообщил „Ъ-Прикамье“ гендиректор АО «Пермский свинокомплекс» Олег Шипиловских, компания отобрала подрядчика на строительство котельных для нужд предприятия. Подряд достался пермскому ООО «Комплексные системы промышленной автоматизации», его сумма составила 185 млн руб. Контракт уже заключен.

Ранее Пермский свинокомплекс проводил тендер на поиск подрядчика за 221 млн руб. на выполнение проектно-изыскательских работ и работ по возведению газовых блочно-модульных котельных. Но 24 июля он был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Затем, как пояснил господин Шипиловских, они провели еще одну закупку у единственного поставщика, на которую с более низким ценовым предложением заявился единственный претендент. Согласно контракту, котельные должны быть введены в эксплуатацию к следующему отопительному сезону — 2020 года.

Согласно «СПАРК-Интерфакс», в Перми зарегистрировано два ООО «КСПА» — на ул. Героев Хасана, 105, но в соседних офисах. У обоих ООО частично совпадал со­владелец и руководитель — Сергей Мазлов. Но на прошлой неделе он вышел из состава одного из ООО, владельцем 49% стало ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания», еще 2% общества принадлежат совладельцу ПНППК Алексею Андрееву. Остальные 49% КСПА остались за прежним совладельцем компании Дмитрием Осокиным.

Согласно сайту КСПА, это проектно-строительная организация, разрабатывающая комплексные проектные решения при строительстве новых объектов, реконструкции и перевооружении уже существующих в сфере электроэнергетики. По итогам 2017 года компания показала выручку 84,8 млн руб. и прибыль 958 тыс. руб.

Отметим, что ни у одного из ООО «КСПА» в данный момент не отражено участие в госторгах в 2019 году. В то же время источник в кабмине подтвердил „Ъ-Прикамье“, что подряд достался фактически ПНППК. «Теперь они отвечают за проект»,— отметил он. На ПНППК отказались комментировать ситуацию. Совладелец КСПА Дмитрий Осокин также не прокомментировал ситуацию, сославшись на занятость.

Напомним, ПНППК — компания-производитель датчиков, элементов дистанционных передач, а также сложных бортовых комплексов летательных аппаратов и навигационных систем для ВМФ и гражданских судов. Основной акционер компании — гендиректор Алексей Андреев. Выручка в 2018 году — 5,3 млрд руб., чистая прибыль — 367,8 млн руб. Ранее ПНППК начала диверсификацию бизнеса. Компания вложилась в IT-проект «Гетробот» и лесозаготовительный комплекс в Ныробе.

Аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын считает, что выручка ПНППК в последние три года растет, однако чистая прибыль по сравнению с 2017 годом сократилась. «Как правило, низкие темпы прироста выручки вместе с резким падением прибыли означают, что отрасли, в которых работает компания, находятся в зрелой фазе жизненного цикла, а конкуренция в них усиливается. Перед публичной компанией встает необходимость поиска новых драйверов роста выручки, поэтому она вынуждена идти на риски, заходя в новые для себя отрасли»,— пояснил господин Делицын. По его мнению, IТ является распространенным, но высокорисковым направлением вложений. «А котельные для свинокомплекса — более понятное направление, необходимое для диверсификации и стабилизации инвестиционного порт­феля. В идеале инвестиционный портфель и должен быть разнообразным: риски не должны коррелировать между собой. Этому требованию IТ-проект и котельные отвечают, поскольку связи между ними нет никакой. Прямые инвестиции в проект в том регионе, где работает предприятие,— логичный способ найти новые драйверы роста»,— заключил эксперт.

Вячеслав Суханов, Юлия Сырова