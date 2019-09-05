«Бриг-Девелопмент» выставил на торги активы стоимостью 151 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Бриг-Девелопмент» Сергей Леваков сообщил о проведении торгов по реализации имущества должника, находящегося в залоге у АКБ «Фора-Банк».

На торги выставлено нежилое помещение площадью 1 тыс. кв. м на девятом этаже дома по адресу: Пермь, ул. Клары Цеткин, 10а. Начальная стоимость актива составляет 34,9 млн руб. Торги состоятся 10 ноября.

Кроме того, на 3 ноября назначены торги по реализации еще двух лотов. В первый включены помещения в здании на ул. Ленина, 50, на разных этажах, а также доля в праве на земельный участок. Начальная цена актива — 84,4 млн руб. Второй лот стоимостью 32,3 млн руб. сформирован из нежилого помещения на восьмом этаже здания на ул. Клары Цеткин, 10а.

Напомним, ООО «Бриг-Девеломпент» развивал проекты в недвижимости группы «Витус» после раздела бизнеса этой группы, который произошел в 2012 году. Тогда часть активов перешла к бывшим совладельцам «Витуса» Сергею Бровцеву и Тимуру Гатауллину, которые учредили Custom Capital. Двумя ключевыми направлениями развития группы были заявлены инвестиции и девелопмент. Они развивались под разными брендами для продвижения на финансовых рынках.