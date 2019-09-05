Город продаст долю в «Олимпии» за 179 млн рублей

Вчера начальник департамента имущественных отношений Перми Михаил Берников сообщил на круглом столе депутатам гордумы о проведенной оценке доли мэрии в ООО «Спортивный комплекс «Олимпия-Пермь». Она составляет почти 179 млн руб. При этом номинальная стоимость доли мэрии составляет 106 млн руб. Муниципалитет владеет 21, 4% долей в ООО. Само общество выплачивает дивиденды в год в пределах 1, 5-2 млн руб.

Отметим, что по итогам 2018 года общество резко снизило показатели по чистой прибыли — почти в три раза — с 45 млн руб. в 2017 году — до 15 млн руб. в 2018.Выручка при этом снизилась лишь на 1 млн и составила 281 млн руб.

Напомним, что предложение о выкупе доли в ООО «СК «Олимпия-Пермь» направил мэрии основной владелец — краевое правительство. На выкуп доли в краевом бюджете заложено 179 млн руб.