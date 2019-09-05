Минздрав Пермского края определился с куратором финансов

Глава краевого минздрава Оксана Мелихова сообщила “Ъ-Прикамье”, что определилась с новым заместителем, курирующим финансы и экономику. До назначения его на должность она отказалась назвать его имя.

По сведениям “Ъ-Прикамье”, на этот пост рассматривалась Наталья Буяк, замминистра финансов Пермского края, начальник управления бюджетной политики в отраслях социальной сферы. В краевом минфине не смогли прокомментировать эти сведения.

Пост замминистра здравоохранения, курирующего финансы и экономику, стал вакантным этим летом, после того как его покинул Алексей Казаченко.