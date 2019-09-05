ИК «Витус» пытается оспорить отзыв лицензии в суде

Арбитражный суд Москвы принял к производству иск ООО «Инвестиционная компания «Витус» к Центробанку РФ и назначил рассмотрение дела на 25 сентября, говорится в материалах суда. Согласно им ООО требует признать незаконным приказ ЦБ от 11 июля 2019 года №ОД-1613 и приложенные к заявлению документы.

Как сообщал “Ъ-Прикамье”, 12 июля Банк России аннулировал лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг ООО «ИК „Витус“». Они были отозваны из-за неоднократных нарушений ИК требований законодательства о ценных бумагах. В частности, по мнению регулятора, общество осуществляло действия, относящиеся к манипулированию рынком. К тому же ООО «ИК „Витус“» нарушило требование ЦБ по минимальному размеру и расчету размера собственных средств, а также не представляло вовремя отчетность. Действие лицензий прекращается с 11 декабря 2019 года.

В компании выразили несогласие с действиями регулятора и заявили о намерении оспорить их в судебном порядке.

Отметим, что в картотеке арбитражных судов Москвы и Пермского края в августе были зарегистрированы еще два иска ООО «ИК „Витус“» к Банку России и его Уральскому управлению. ООО пытается оспорить постановление о наложении на него штрафа за некое административное правонарушение.

ООО «Инвестиционная компания „Витус“» является старейшим участником рынка инвестиционных услуг в Перми, работает с 1992 года. Выручка в 2017 году — 543 млн руб., чистая прибыль — 65 млн руб. Ранее входило в одноименную инвестиционную группу, основателями которой были Сергей и Алексей Черновы, ныне развивающие проект «Свободный капитал», а также Сергей Бровцев, один из совладельцев Custom Capital. В 2013 году инвесткомпания была продана группе бизнесменов во главе с Антоном Короликом, Дмитрием Пищальниковым и Эдуардом Хайруллиным, которые до этого купили у братьев Черновых «Перминвестбанк». В начале 2018 года 44% долей компании приобрело столичное ПАО «Волга Капитал». В 2018 году у компании было около 2 тыс. вкладчиков. На конец июня 2019 года размер собственных активов ООО составлял 616 млн руб., пассивов — 409 млн руб.