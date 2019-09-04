«Трактор» проиграл СКА в овертайме

Челябинский «Трактор» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной лиги уступил петербургскому СКА со счетом 3:4. Для определения победителя основного времени не хватило, решающая шайба была забита в овертайме.

Счет в игре открыли гости: на 13-й минуте отличился Владимир Ткачев. В начале второй двадцатиминутки «Трактор» смог отыграться, благодаря голу Лукаша Седлака. Еще через полминуты Эндрю Кейлоф вывел челябинцев вперед, а за шесть минут до конца второго периода Кристиан Томас увеличил разрыв в счете до двух шайб. Однако на второй перерыв команды уходили уже с равным счетом: сохранить преимущество «Трактору» не дали точные броски Дмитрия Кагарлицкого и Йори Лехтеря. В овертайме решающий гол забил Сергей Плотников.

Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра, комментируя итоги матча, отметил «безобразную игру на пересменках». «Мы не имеем права любому сопернику давать столько легких моментов, и такой команде, как СКА. Мы много работали, сражались, выцарапывали, чтобы просто так не дарить такие моменты. Однозначно будем вносить коррективы»,- сказал господин Скудра.

После поражений в двух первых домашних матчах (2 сентября команда уступила «Витязю) у «Трактора» 0 очков. 7 сентября команда сыграет с «Амуром» в гостях.