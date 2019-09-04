СКА в овертайме обыграл в гостях челябинский «Трактор»

05 сентября, четверг
Петербургский СКА во втором матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в гостях одержал победу над челябинским «Трактором», забросив решающую шайбу в овертайме. Итог этой встречи — 4:3 в пользу армейцев Петербурга.
Пришлось понервничать. Но это - победа номер два! #hcSKA pic.twitter.com/sdnORzJYO2— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 4 сентября 2019 г.
Голами в составе победителей отметились Владимир Ткачев, Дмитрий Кагарлицкий, Йори Лехтеря и Сергей Плотников. В воротах весь матч провел молодой голкипер Петр Кочетков.
Следующий матч СКА проведет снова в гостях — в пятницу, 6 сентября, против екатеринбургского «Автомобилиста».