«У нас заемщик выступает в роли изгоя»

Российские банки могут разделить вину с излишне закредитованными клиентами. О том, что кредитные организации также должны нести ответственность, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. По его мнению, игроки рынка в некоторых случаях должны не просто отказывать, а убеждать не брать кредит, в том числе в другом месте. А если банк, напротив, активно предлагал свои продукты и таким образом подталкивал клиента к большей закредитованности, то должен нести издержки наравне с самим заемщиком. Экономический обозреватель "Ъ FM" Олег Богданов обсудил эту инициативу с ведущим Маратом Кашиным.

— Банк же и так рискует, если дает деньги закредитованному человеку, и существует вероятность, что средства не вернутся?

— Здесь проблема заключается в том, что есть немножко неправильное, искаженное восприятие — у нас заемщик выступает в роли некоего изгоя, то есть банк сверху смотрит на наших граждан, хотя они, в принципе, идентичные участники экономического процесса. Сами банки на рынке деньги берут, размещают облигации. Там же нет взаимоотношений, так сказать, того уровня, как банка и физического лица, физическое лицо — такой же субъект хозяйствования, как и банк. Кредитная организация оценивает его денежный поток, платежеспособность, дисконтирует его денежные потоки, способность выплачивать деньги определенный период и в соответствии с этим предлагает деньги.

Это абсолютно коммерческая сделка, у нас про это все забывают.

Несут риски как заемщик, так и банк. Заемщик и банк должен оценивать, насколько заемщик правильно оценивает свои риски.

— Насколько нормальна ситуация, когда банкир отговаривает человека, который хочет взять кредит в банке? И какова практика на Западе, например?

— Что значит «отговаривает»? Он просто должен отказать заемщику, если тот не соответствует определенным параметрам.

— Это другое дело.

— На Западе опыт 2008 года показал, что кредиты они впаривают кому угодно, даже по справке об освобождении, и в связи с этим и возник кризис. У нас приблизительно такая же ситуация, но пока низкие уровни невозврата. Хотя, кажется, 14 млн кредитов находится в зоне просрочки 90+ дней, но это невысокий уровень. Где-то 7-8% невозвратов по потребительским кредитам пока связаны с тем, что заемщики перекредитовываются.

У нас отношение заемщиков к кредитованию более, так сказать, основательное и серьезное, чем это принято в тех же западных странах.

Люди серьезно к этому относятся, до последнего отдают деньги. Они предпочитают сокращать свой рацион, свои потребительские расходы и отдавать деньги в банк. Отчасти поэтому, как мне кажется, в Министерстве экономического развития неоднократно заявляли, что, несмотря на вроде бы какие-то темпы роста, реально располагаемые доходы людей падают, потому что зарплата стоит, а кредиты приходится выплачивать. Цены подрастают, инфляция растет, отсюда и реальные расходы у них снижаются.

— Если банки отказывают клиенту в выдаче кредита, они делают это по собственным соображениям, или сейчас все-таки есть какое-то регулирование? Была, кажется, формула — если человек отдает больше половины зарплаты банку, то ему нельзя давать новые кредиты.

— Да, половина месячного дохода — это такая норма. Но сейчас такие решения, например, в Сбербанке с 2020 года, насколько мне известно, будет принимать автоматизированная система. Уже во многих банках можно быстро все заполнить, и сразу напишут — подходишь ты или нет. То есть такая формализация процесса идет. Но за этой формализацией, как в случае, допустим, с Иркутской областью — на что президент Владимир Путин указал нашим финансистам — могут не рассмотреть реальные проблемы.

Люди сталкиваются с форс-мажорными обстоятельствами и просто не способны платить, а банки деньги требуют. Почему это проблема? Можно ведь просто, так сказать, уйти и не платить, но наши люди ответственные и пытаются объяснить, что у них возникла трудная ситуация. Банк с точки зрения того, что у него все роботизировано и подчинено алгоритмам, в эту ситуацию не входит — я не понимаю, что такое наводнение, у робота в его алгоритмической системе не зашиты стихийное бедствие и в связи с этим невозможность выплаты кредита.

То есть должна быть понятная схема — каким образом, даже в случае просрочки, обсуждается проблема оферты для заемщика. Другими словами, если ты продаешь кредит на рынке под 3% за 100 руб., то есть 3 руб. за 100 руб. — а банки так делают, оптом продают, — почему ты сразу не можешь это предложить своему заемщику, который попал в такую ситуацию? Вроде бы идеология кредитования тогда несколько меняется.

— Понятно почему — потому что все резко перестанут платить кредиты, раз можно за 3% процента его выкупить.

— Но в таком случае ты попадаешь в «черную» зону, то есть тебе потом кредит не дадут.

— Но, представь себе, что каждый россиянин однажды возьмет кредит и не отдаст его.

— Здесь система может дойти до такой степени, когда придется просто объявить кредитную амнистию, как это делают, например, в Казахстане, в определенных странах.

К этому идет вообще весь процесс, потому что люди не могут просчитать правильно свой денежный поток на срок, например, пять-десять лет, ведь очень много непредвиденных обстоятельств случается.

И здесь необходимо разработать механизмы, которые облегчают людям жизнь. Есть простой закон — если где-то убывает, то где-то прибывает. За полгода доходы населения не выросли, даже, по-моему, снижались в определенных регионах, а у банков за полгода доходы, чистая прибыль составила плюс 1 трлн руб. За счет чего и кого? Вопрос остается открытым, но ответ достаточно понятен.

— То есть ты поддерживаешь эту идею, что нужно обязать банки отвечать за излишне закредитованных клиентов?

— Я поддерживаю идею, потому что для экономики это необходимая вещь. Главное — нужно изменить всю структуру кредитования для того, чтобы она была понятна и следовала четким, понятным алгоритмам. Для того чтобы экономика могла дальше развиваться, основываясь на потребительском спросе, необходимо снизить нагрузку кредитную для физических лиц, для заемщиков.

— То есть нужно чаще отказывать людям в получении кредитов?

— Нужно подходить внимательно ко всем проблемам, которые есть у заемщика.