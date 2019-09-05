Нижегородцы потратили на смартфоны больше, чем в прошлом году

Компания «Связной» проанализировала продажи смартфонов на рынке Нижегородской области в первом полугодии 2019 года. Традиционно подавляющее большинство гаджетов покупают жители областного центра. Так, по данным «Связного», на рынке Нижнего Новгорода за первые шесть месяцев 2019 года было реализовано 150 тыс. мобильных устройств, объем продаж остался на уровне аналогичного периода прошлого года. При этом ритейлеры заработали 2,4 млрд руб., что на 7% больше, чем с января по июнь 2018 года. Произошло это из-за того, что средняя стоимость смартфона, купленного нижегородцами, по сравнению с первым полугодием 2018 года выросла на 8% и достигла 16 тыс. руб.

По данным участников рынка, наибольшей популярностью среди жителей Нижнего Новгорода пользовались смартфоны брендов Samsung, Honor и Xiaomi. На долю продаж китайских брендов в Нижнем Новгороде пришлось 46% в натуральном и 35% в денежном выражениях. В городе было продано 68 тыс. мобильных устройств китайских производителей на сумму 829 млн руб. Приросты в штуках составили 21% и 31% соответственно.

Самыми популярными моделями смартфонов в первом полугодии 2019 года в Нижнем Новгороде стали Xiaomi Redmi 6A 16Gb, Honor 7A 16Gb и Samsung Galaxy J2 Core 8Gb. «Покупатели по-прежнему отдают предпочтения смартфонам с лучшим соотношением цена и качество, выбирая при этом функциональные модели с новейшими технологическими решениями»,– отметил управляющий Приволжским филиалом компании «Связной» Александр Воронин.

Александра Викулова