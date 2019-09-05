Минприроды подтвердило эффективность экологической программы ММК по улучшению качества атмосферного воздуха в Магнитогорске

Магнитогорск по итогам 2018 года исключен из списка городов с наиболее загрязненным воздухом, говорится в докладе Министерства природных ресурсов и экологии России. Благодаря масштабной экологической программе ММК комплексный индекс загрязнения атмосферы в городе достигнет низкого уровня к 2025 году.

Проект государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году» опубликован на сайте Минприроды. В нем указывается, что экологическая ситуация в Магнитке значительно улучшилась. «В Магнитогорске по сравнению с предыдущим годом уменьшились концентрации бенз(а)пирена более чем в два раза», - констатируют авторы документа.

«Результаты этого исследования – свидетельство последовательности усилий Магнитогорского металлургического комбината по снижению техногенного воздействия на окружающую среду, – отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев. – По итогам прошлого года компания успешно осуществила 69 экологических мероприятий. Одним из последних масштабных экологических проектов ММК стал запуск в июле текущего года новой аглофабрики, оснащенной наилучшими доступными технологиями: помимо улучшения производственных показателей, она обеспечит сокращение выбросов пыли в агломерационном производстве в два раза, диоксида серы – в четыре раза, бенз(а)пирена – в 16 раз».

В прошлом году, отмечается в докладе Минприроды, Магнитогорский металлургический комбинат нарастил инвестиции в природоохранные мероприятия на 27% – до 8,968 млрд рублей. В результате удалось снизить массу выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 1,1 тыс. тонн по сравнению с предыдущим годом. Успехи достигнуты и на других направлениях защиты окружающей среды: так, ММК прекратил сброс сточных вод в Магнитогорское водохранилище и перешел на полностью замкнутую систему оборотного водоснабжения с повторным использованием 100% сточных вод в технологических процессах. Размещение отходов (без учета пустой породы) за 2018 году уменьшилось на 122 тыс. тонн (9,2%).

ММК и дальше намерен снижать воздействие на атмосферу: в соответствии со стратегической инициативой «Чистый город» к 2025 году комплексный индекс загрязнения атмосферы в Магнитогорске планируется довести до уровня ниже 5 единиц. В рамках данной инициативы компания в последние годы завершила реконструкцию сероулавливающих установок в аглоцехе с общим объемом инвестиций более 4 млрд рублей, модернизировала газоочистную установку в электросталеплавильном цехе с общим объемом инвестиций 1,9 млрд рублей, построила системы аспирации литейных дворов доменных печей № 9 и 10 стоимостью 1,2 млрд рублей.

В 2019 году началось строительство комплекса новой коксовой батареи №12, мощностью 2,5 млн тонн в год. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2021 год. В результате пять старых коксовых батарей будут выведены из работы, а выбросы уменьшатся на 11350 тонн. В 2024 планируется запустить в работу комплекс новой доменной печи №11, мощностью 3,7 млн тонн чугуна в год. Три старые доменные печи будут выведены из работы, а выбросы уменьшатся на 6600 тонн. Оба объекта – новая коксовая батарея и комплекс новой доменной печи - будут соответствовать наилучшим мировым доступным технологиям.

За период с 2018 до 2025 года ММК направит на новые природоохранные проекты более 38 млрд рублей, включая 21,7 млрд рублей – на воздухоохранные мероприятия. Общие затраты предприятия на природоохранную деятельность в период с 2000-го по 2018 годы превысили 58 млрд рублей.