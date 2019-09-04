В индустриальном парке «Боровский» запущено производство нефтегазового оборудования

Резидент тюменского индустриального парка «Боровский» — ООО «НПО «Сиббурмаш» — начал серийное производство нефтегазопромыслового оборудования для заканчивания скважин, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Предполагаемые заказчики, в частности, ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Славнефть», ОАО «РН-Самотлорнефтегаз», ОАО «РН-Юганскнефтегаз» и ПАО «Газпром нефть». Строительство нового производства началось в ноябре 2016 года. Инвестиции в проект составили 135 млн руб. Созданы 50 рабочих мест.

Как отметил руководитель группы компаний «Сиббурмаш» Булат Хайруллин, ввод в эксплуатацию новых помещений в индустриальном парке позволил им увеличить производственные площади «почти в два раза». Генеральный директор Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Ольга Романец подчеркнула, что в течение двух лет «компания планирует строить на площадке парка “Боровский” вторую очередь производства».

Сейчас в индустриальном парке «Боровский» 12 предприятий-резидентов (заполненность — 100%). Три из них уже наладили производство.