Группа «Акрон» – один из ведущих вертикально интегрированных производителей минеральных удобрений в России и мире. Производственные предприятия Группы расположены в Великом Новгороде (ПАО «Акрон») и Смоленской области (ПАО «Дорогобуж»). Кроме того, Группа ведет собственную добычу фосфатного сырья в Мурманской области (АО «СЗФК») и реализует проект по разработке калийного месторождения в Пермском крае (ЗАО «ВКК»), имеет собственную транспортно-логистическую инфраструктуру, включающую три портовых терминала на Балтике, и сбытовые сети в России (АО «Агронова») и Китае (Beijing Yong Sheng Feng). Офисы компании также расположены в Европе (Acron Switzerland AG, Acron France SAS), США (Acron USA Inc.), странах Латинской Америки (Acron Argentina S.R.L, Acron Brasil Ltda). Собственная дистрибьюторская сеть Группы в России – АО «Агронова» – была создана в 2005 году и включает в себя 11 специализированных агрохимических предприятий, которые позволяют обеспечить прямой доступ к потребителям продукции в крупнейших сельскохозяйственных регионах страны. Подразделения «Агроновы» предоставляют услуги по доставке, продаже и хранению минеральных удобрений. Суммарные емкости складских помещений сбытовой сети составляют 189 тыс. тонн.



Название – ПАО «Акрон»

Количество сотрудников – около 11 тыc.

Отрасль – химическая промышленность

Выручка (2018 год) – $1,7 млрд

Головной офис – Москва, Россия

Адрес сайта – www.acron.ru

Начало

Компания приняла решение о необходимости совершенствования процессов взаимодействия с клиентами на российском рынке и в странах СНГ. Бизнес-процессы на различных предприятиях сбытовой сети АО «Агронова» были сформированы в результате многолетней практики ведения сделок с учетом региональной специфики и имели существенные различия. Хранение данных по продажам, обмен информацией между предприятиями и головным офисом, а также согласование сделок происходило в различных корпоративных системах, процесс характеризовался большим объемом ручного труда. Проанализировав существующие новейшие решения по оптимизации процессов взаимодействия с клиентами, руководство компании сделало выбор в пользу облачного сервиса SAP на основании низкой стоимости владения решения, а также возможности его внедрения в сжатые сроки.

Цели

Стандартизация процессов взаимодействия с клиентами

Автоматизация подготовки унифицированных коммерческих предложений, счетов и договоров и, как следствие, снижение ошибок в документации, уменьшение времени на обработку и согласование печатных форм.

Консолидированная отчетность по всем предприятиям сбытовой сети АО «Агронова» в режиме реального времени.

Получение информации о состоянии остатков на складах предприятий в режиме реального времени.

Реализация

Инициатива внедрения системы централизованного управления была направлена на изменение сразу нескольких бизнес-процессов. Среди них – организация учета истории контактов с контрагентами, планирование процессов по реализации минеральных удобрений, инициация и сопровождение сделок, ведение базы договоров, контроль за реализацией продукции и консолидация отчетности по предприятиям сбытовой сети АО «Агронова». Кроме того, в рамках проекта были разработаны печатные формы коммерческого предложения, счета, договоры, которые автоматически генерируются в системе после согласования сделки.

Решение SAP

SAP Sales Cloud

Что изменилось

Внедрение облачного сервиса SAP Sales Cloud позволило облегчить процесс согласования контрактов и условий предложений благодаря работе пользователей в единой системе. Отчеты в различных ракурсах теперь доступны в системе в режиме реального времени. У компании появился единый источник информации о продажах, существенно сократилось количество ручных операций.

Результаты

В результате внедрения системы компания получила консолидированные данные по клиентам и истории взаимоотношений с ними, а также удобный инструмент планирования процессов по реализации минеральных удобрений. Кроме того, решение SAP позволило автоматизировать процесс инициации, согласования и сопровождения сделок.

За счет внедрения решения повысилось качество работы с клиентами, что положительно влияет на объемы продаж и капитализацию компании, а также ее деловую репутацию.

Ключевые цифры