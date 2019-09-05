Власть по запросу

Представители трех партий из четырех в алтайском краевом заксобрании выступили за возвращение прямых выборов мэра Барнаула, объяснив это потребностями жителей города. Они внесли в парламент соответствующий законопроект, который, предположительно, будет рассмотрен на сентябрьской сессии. Инициативу не поддержали представители «Единой России», сославшись на отсутствие запросов самих избирателей. Политические эксперты считают, что законопроект будет принят, только если его поддержит губернатор Виктор Томенко.

Представители фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом заксобрании (АКЗС) внесли в парламент законопроект, согласно которому гордуме Барнаула будет дано право выбрать способ избрания главы городского округа: всеобщим голосованием, из числа депутатов представительного органа власти или из числа сторонних кандидатов на конкурсной основе. Если профильный комитет по местному самоуправлению одобрит документ, то вопрос вынесут на рассмотрение на сессии 26 сентября.

Девять лет назад в столице Алтайского края были отменены всенародные выборы мэра, а городом руководили сити-менеджеры. По словам лидера фракции «Справедливая Россия» Александра Молотова, сейчас в Барнауле действует краевой закон о порядке избрания глав муниципальных образований, согласно которому есть только один способ — избрание представительным органом из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией.

25 октября 2010 года большинство депутатов барнаульской гордумы проголосовали за отмену прямых выборов главы. В устав города внесли поправки, согласно которым вводилась новая должность сити-менеджера. Первым сити-менеджером и главой администрации города в 2010 году стал Игорь Савинцев. В 2015 году против него было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, в 2017-м суд признал его виновным и дал четыре года условно. Следующим сити-менеджером Барнаула в декабре 2015 года стал Сергей Дугин. За время его пребывания на посту к нему был предъявлен ряд претензий от прокуратуры за ненадлежащее содержание дорог, а в отношении его заместителя Александра Алексеенко было возбуждено уголовное дело за взяточничество. В августе господин Дугин досрочно подал в отставку. Сейчас обязанности главы администрации города временно исполняет его первый заместитель Вячеслав Франк.

Инициативу «Справедливой России» поддержали еще две фракции — КПРФ и ЛДПР. «Если у нас в стране выбирают президента, то и глав муниципалитетов точно должны выбирать, а не назначать»,— уверена лидер фракции КПРФ в региональном заксобрании Мария Прусакова. Лидер фракции ЛДПР Владимир Семенов отмечает, что мера, которую они готовы предложить барнаульскому муниципалитету, не носит категоричный характер. «Мы предлагаем один из приемлемых вариантов. Исходя из опыта общения с нашими избирателями, у людей есть желание выбирать, мы должны им это право предоставить»,— сказал он „Ъ“. Отметим, что в конце августа алтайское издание «Алтапресс» провело голосование о необходимости народных выборов мэра Барнаула. По его результатам 90% (1,3 тыс. человек) выступили за их возвращение, около 8,5% (127 человек) — против.

По словам руководителя самой многочисленной фракции «Единая Россия» Бориса Трофимова, целесообразности менять систему выборов пока нет: «Вы предлагаете поменять закон. Но у нас в краевом законодательном собрании девять депутатов избраны по одномандатным округам, образованным на территории города, они регулярно общаются со своими избирателями, и те вопросов об изменении процедуры избрания главы города перед своими депутатами не ставят»,— цитирует пресс-служба АКЗС слова господина Трофимова.

Политтехнолог Константин Лукин оценивает шансы на принятие законопроекта как нулевые: «Нужно учитывать, что большинство в заксобрании — у единороссов (43 против 23.— „Ъ“). Даже если сейчас выборы бы состоялись, те люди, которые бы на них пошли, не смогли бы нормально провести кампании, потому что такой практики давно не было. Система выхолощена и атрофировалась за счет конкурсных назначений». По словам Константина Лукина, возврат выборов «смог бы воспитать новых лидеров, которые претендуют на роль главы города, и вернуть в город политику».

По мнению основателя «Алтайской школы реальной политики» Константина Емешина, есть только один вариант, при котором принятие законопроекта возможно. «Если губернатор Виктор Томенко выступит за возвращение народных выборов, то с высокой долей вероятности поправку примут. Это его шанс реабилитироваться перед народом, поскольку ситуация в крае не улучшается после его избрания. Это возможность изменить настроения людей, чтобы они включись в политический процесс. Однако его ближайшее окружение настроено категорично»,— пояснил Константин Емешин.

Юлия Сасевич