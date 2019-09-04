Нижегородский фонд развития промышленности потерял позиции в федеральном рейтинге

Федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) подвел итоги работы региональных фондов Фонд в первом полугодии. Документ опубликован на сайте правительства Мордовии. Нижегородский ФРП потерял две позиции в рейтинге и оказался на четвертом месте. За работу областному ФРП начислили 71 балл: по двум критериям фонд получил максимально по 30 баллов, по третьему критерию региону начислили 11 баллов (максимальный не установлен). Суть указанных критериев не уточняется.

Мордовский ФРП заметно улучшил свои позиции – он поднялся на восемь строчек и занял 18 место из 55 возможных, набрав 46 баллов. Работу Кировского фонда оценили в 38 баллов, он занял 27 место, движения в рейтинге нет – ФРП начал работу только в сентябре 2018 года.

Анастасия Еремина