Уральский банк приступил к тестированию сервиса оплаты покупки через QR-код

СКБ-банк запустил возможность оплаты покупки через QR-код в рамках Системы быстрых платежей (СБП). Как сообщили в пресс-службе финансовой организации, операция стала доступна с 30 августа в тестовом режиме. «Эквайринг, как сервис для оплаты товара через QR-код, будет доступен для клиентов Делобанка (онлайн-банк для предпринимателей). Остальные клиенты смогут оплатить покупки по QR-коду в онлайн-сервисе для физических лиц»,— сообщил директор дизайн-офиса СКБ-банка Виталий Копысов. По его словам, сегодня касса с возможностью оплаты через QR-код установлена в офисе банка в Екатеринбурге, пока участниками опытной эксплуатации стал ограниченный круг клиентов.

Напомним, Банк России ввел СБП в конце января 2019 года. Регулятор выступает в роли оператора и расчетного центра системы, а Национальная система платежных карт (НСПК)– операционным платежным центром. На первом этапе внедрения услуга позволит физлицам круглосуточно переводить деньги со счетов разных банков-участников системы с помощью мобильного телефона. Во втором полугодии запланировано внедрение платежей для юридических лиц с помощью QR-кодов. Сегодня в систему входят 17 банков, из уральских кредитных организаций — только СКБ-Банк. Ранее в Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) сообщали, что намерены подключиться к системе до конца 2019 года. В банке «Нейва» начало быстрых платежей запланировано на сентябрь.