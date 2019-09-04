В Зернограде экс-полицейского будут судить за укрывание преступлений

Зерноградский районный суд Ростовской области рассмотрит дело бывшего полицейского будут судить за укрывание преступлений от учета (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Следствие показало, что в 2018 году в разное время в полицию обращались местные жители и сообщали о кражах денег с их банковских карт. Однако полицейский отражал в полученных от потерпевших объяснениях некриминальные версии произошедшего. В результате им отказывали в возбуждении уголовного дела.

О противоправных действиях полицейского стало известно после опроса заявителей в прокуратуре района. По результатам служебной проверки полицейского уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

Дарья Голякова