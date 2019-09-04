Пермская опера начинает подготовку к Дягилевскому фестивалю без Теодора Курентзиса

Пермский театр оперы и балета сегодня распространил сообщение о начале подготовки к новому Дягилевскому фестивалю-2020. В заявлении отмечается, что театр так и не получил ответа от бывшего худрука Теодора Курентзиса на предложение возглавить дирекцию. «Вместе с тем, Пермский театр оперы и балета всегда будет открыт предложениям со стороны Теодора Курентзиса по его участию в фестивале» - добавляется в сообщении.

Как сообщалось ранее, бывший худрук пермского театра в процессе переговоров поставил условие: он готов возглавить дирекцию фестиваля, но при условии заключения контракта непосредственно с Минкультом. В ведомстве заявили, что невозможно.

Интернет-журнал «Звезда» со ссылкой на некое письмо Теодора Курентзиса в адрес министерства культуры Пермского края сообщил, что музыкант намерен отказаться от участия в организации и проведении фестиваля, если до 19 сентября 2019 года не будут достигнуты договоренности о заключении контракта с министерством.