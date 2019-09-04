В Верхнем Тагиле поврежден воздушный газопровод

В ходе строительных работ в Верхнем Тагиле был поврежден воздушный газопровод низкого давления, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

«Угрозы для населения и окружающей среды нет. В результате временно ограничена подача газоснабжения в четырех восьмиквартирных жилых домах с населением 59 человек. Социально-значимые объекты в зону отключения не попали»,— говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

Сейчас на поврежденном участке ведутся аварийно-восстановительный работы специалистами газовой службы. Запуск газа запланирован на 5 сентября.