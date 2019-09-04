Ростов занял первое место в рейтинге по кадровому ИТ-потенциалу регионов

В рейтинге компании Accenture по кадровому потенциалу регионов России в сфере ИКТ первое место занял Ростов, сообщает пресс-служба компании. В тройку также вошли Казань и Самара. Всего в рейтинг входит 18 городов.

Специалисты компании сравнивали города по подготовке ИКТ-специалистов, рынку ИКТ-кадров и уровню спроса на них со стороны работодателей. При этом в рейтинге не рассматривали Москву и Петербург.

По подготовке ИКТ-специалистов лидерство делят Ростов и Казань, при этом Ростов немного опережает Казань по количеству вузов, обучающих ИКТ-специальностям. В Ростове их 14, в том числе один федеральный университет. В Казани - только 10.

Однако Ростов уступает Казани по количеству выпускников, уже получивших образование по ИКТ-специальностям. Там соответствующее образование получили 3,3 тыс. человек, а в Ростова — 3 тыс.

Кроме того, в Ростове высокий процент миграции - 26% выпускников местных вузов уезжает для дальнейшего трудоустройства в другие регионы.

Дарья Голякова