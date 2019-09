Бывший хозяин ищет деньги в «Челябэнергосбыте»

Исполняющий обязанности конкурсного управляющего банкротящегося ПАО «Челябэнергосбыт» (ЧЭС) Данил Елистратов обратился в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением о признании недействительными договоров поручительства и предоставления независимых гарантий двум сбытовым компаниям холдинга «Межрегионсоюзэнерго» (МРСЭН). Общая сумма обязательств по этим контрактам составляет 4,4 млрд руб. При этом кредитором является кипрская инвестиционная компания, которая аффилирована с МРСЭН. Ее владелец — бизнесмен из списка Forbes Альберт Авдолян, чей сын женился на дочери бенефициара МРСЭН Эльдара Османова. В МРСК Урала не исключают, что бывшие владельцы ЧЭС с помощью предъявления кредиторских требований пытаются взять под контроль конкурсное производство. Оспариваемые сделки могут быть частью действий по преднамеренному банкротству ЧЭС, считают эксперты.



Исполняющий обязанности конкурсного управляющего ПАО «Челябэнергосбыт» Данил Елистратов обратился в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением о признании недействительными ряда сделок предприятия-банкрота. Речь идет о договорах по предоставлению в 2017 году независимых гарантий и поручительств ПАО «Вологдаэнергосбыт» и ПАО «Архэнергосбыт» на общую сумму 4,4 млрд руб. Все три компании являются структурами холдинга «Межрегионсоюзэнерго». Согласно судебным материалам, ЧЭС взял на себя финансовые обязательства перед инвестором Sparkel City Invest LTD (зарегистрирована на Кипре) и АО «ББР Банк». Всего оспариваются шесть таких договоров. Все они были подписаны без согласования с советом директоров ЧЭС. Иск будет рассмотрен 31 октября.

Известно, что летом 2017 года МРСЭН, испытывая нехватку оборотного капитала, обратился к Sparkel City Invest LTD за прямыми займами и залоговым обеспечением в виде векселей. Обязательным условием было предоставление поручительств. Когда стало известно, что вологодская и архангельская сбытовые компании банкротятся и не могут рассчитаться по долгам, кредитор обратился к ЧЭС и другим поручителям за исполнением гарантийных обязательств. При этом платить челябинское предприятие должно было ООО «АЭНП», которое заключило договор цессии со Sparkel City Invest LTD. Как сообщили в ОАО «МРСК Урала» АЭНП поданы заявления о включении в реестр требований ПАО «ЧЭС» по одним и тем же основаниям на сумму около 6,4 млрд руб. «При включении в реестр кредитор теоретически может стать мажоритарным кредитором и в дальнейшем инициировать процесс утверждения лояльного себе арбитражного управляющего»,— отметили в компании. Это позволило бы АЭНП получить контроль над конкурсным производством. Сейчас главный кредитор в деле о банкротстве ЧЭСа с требованиями в размере 3,5 млрд руб.— МРСК Урала.

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, АЭНП судится по кредиторским задолженностям с несколькими сбытовыми структурами холдинга МРСЭН. При этом, согласно ЕГРЮЛ, ООО «АЭНП» было создано только 21 марта 2018 года, а уже через месяц заявилось в качестве кредитора в дело о банкротстве «Архэнергосбыта», что косвенно свидетельствует о фиктивности компании. Кроме того, в арбитражном суде Москвы 12 августа была доказана аффилированность конечного бенефициара Sparkel City Invest LTD, чьи права по договору цессии перешли к АЭНП, с МРСЭН. «На основе сведений, содержащихся в официальном реестре организаций республики Кипр, стопроцентным владельцем акций компании является копания Telconet Capital LTD Partnership (Каймановы острова). Дочерними компаниями являются Okko Holding LTD 6 (Кипр) и Yota Holding LTD (Кипр). Конечным бенефициаром Sparkel City Invest LTD является Альберт Авдолян, связанный с бенефициаром группы МРСЭН Эльдаром Османовым родственными связями (сын Альберта Авдоляна в июле 2017 года вступил брак с дочерью Эльдара Османова)»,— говорится в решении суда. Отметим, Альберт Авдолян занимает 146-ю строчку в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes.

ЧЭС был последней сбытовой компанией, аффилированной со структурами МРСЭН, у которой оставался статус гарантирующего поставщика. В 2018 году его потеряли структуры МРСЭН в Хакасии, Вологодской, Архангельской и Свердловской областях. Бывший генеральный директор компании Юрий Шульгин заочно арестован по обвинению в злоупотреблениях полномочиями, повлекшим тяжкие последствия (ч.2 ст.201 УК РФ) и объявлен в международный розыск. С 1 июля гарантирующим поставщиком электроэнергии в Челябинской области является совместное предприятие ПАО «Фортум» и ЭК «Восток» — «Уралэнергосбыт».

Как сообщал “Ъ-Южный Урал”, во время проведения анализа финансового состояния банкротящегося ПАО «Челябэнергосбыт» временный управляющий обнаружил признаки преднамеренного банкротства компании с ущербом не менее 10 млрд руб. Ранее суд запретил распоряжаться дебиторской задолженностью ЧЭС, в том числе переданной другим организациям, а также приостановил реорганизацию компании, под видом которой могли быть выведены активы.

Партнер юридической компании НАФКО Павел Иккерт считает, что оспариваемые сделки могут быть частью действий по преднамеренному банкротству ЧЭСа. «Отмена этих сделок имеет высокую вероятность, так как суд первой инстанции этим летом уже пришел к выводу, что подписание таких независимых гарантий и договоров поручительства могли преследовать незаконный вывод средств из предприятия, посредством предъявления требований по обязательствам, подписанным самим же ЧЭС. Очень важное обстоятельство, что эти сделки заключены в обеспечение одного и того же обязательства между теми же лицами за непродолжительный период времени, и эти сделки — взаимосвязанные»,— отмечает эксперт.

Карина Кальярова