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На Ставрополье выросло количество куротников и туристов

С января по июль 2019 года курорты Кавказских Минеральных Вод посетили 609,3 тыс. человек, что на 5,5 % больше аналогичного периода прошлого года, сообщили в министерстве туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края. По данным ведомства, за семь месяцев текущего года коэффициент загрузки санаторно-курортного комплекса КМВ вырос до 99% к плановой численности. В 2018 году этот показатель составил 97,7%.

В общей сложности за семь месяцев 2019 года Ставрополье приняло на лечение и отдых 836,1 тыс. человек, что почти на 8%

Александра Ларинцева, Пятигорск


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