Председатель Саратовского облсуда призвал не преследовать предпринимателей «по надуманным основаниям»

Предпринимательская деятельность не должна быть предметом преследования в уголовном порядке «по надуманным основаниям». Такое заявление после вступления в силу оправдательного приговора в отношении предпринимателя Александра Хабарова сделал председатель Саратовского областного суда Федор Телегин.

В пресс-службе суда уточнили, что оправдательный приговор в отношении предпринимателя, обвиненного в мошенничестве, был вынесен Волжским районным судом 25 июня. Его обжаловали потерпевшие и прокуратура.

Согласно материалам дела, господин Хабаров с 2011 года занимался продажей электронной техники, мобильных телефонов, закупая их по цене ниже рыночной. Потерпевшие передавали ему денежные средства за товар, однако в установленный срок не получали свои покупки, что стало поводом для возбуждения уголовных дел. Сторона обвинения, при доказывании преступления, ссылалась только на нарушения порядка оформления сделок, проведения оплаты и наличие у него долга, взыскиваемого приставами. Предприниматель объяснял наличие задолженности по сделкам финансовыми трудностями и нарушениями со стороны поставщиков. Суды двух инстанций пришли к выводу, что стороне обвинения не удалось доказать умысел предпринимателя на хищение чужих денежных средств.

За Александром Хабаровым признано право на реабилитацию.

Марина Ковалева