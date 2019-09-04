В Ростовской области двух полицейских подозревают в вымогательстве взятки

В отношении двух сотрудников территориального отделения полиции Родионово-Несветайского района Ростовской области подозревают в вымогательстве взятки, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. По версии следствия, подозреваемые вымогали 30 тыс. руб. у задержанного за непривлечение к уголовной ответственности. Сейчас по делу проводятся следственные действия.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по региону уточнили, что сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности выявили факт получения незаконного денежного вознаграждения полицейскими. «В настоящее время они уволены из органов внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел»,— добавили в пресс-службе.

Дарья Голякова