Рачки оказались выносливей червей

Крымские ученые определили, как рост солености самой большой в мире гиперсоленой лагуны влияет на его обитателей.

Ученые исследовали обитателей дна самой большой в мире гиперсоленой лагуны залива Сиваш, или Гнилого моря. Оказалось, что рост солености в заливе сокращает количество видов червей и не влияет на виды рачков. Эти и другие полученные результаты могут помочь разработать новые подходы к более качественным прогнозам возможных изменений водных экосистем, что важно для контроля за состоянием и использованием окружающей среды. Работа поддержана грантом Российского научного фонда.

Сиваш, или Гнилое море,— яркий пример того, как человеческая деятельность может радикально преобразовать целую экосистему. Сейчас здесь очень соленая вода: средняя соленость достигает 140 грамм на литр (г/л) воды, что вчетверо больше, чем в океане.

Состав воды в заливе дважды менялся из-за вмешательства человека. Чтобы преодолеть дефицит пресной воды в Крыму, был построен канал, бравший начало в нижнем течении Днепра. Им активно пользовались, одновременно развилось поливное земледелие, и вода с полей сбрасывалась в залив. С 1988 по 2014 год соленость постепенно снижалась, вода стала почти пресной. В лагуне появилась рыба, развилось рыболовство.

Но с 2014 года подача воды через Северо-Крымский канал прекратилась. По данным авторов статьи, в июне 2018 года средняя соленость снова достигла высоких значений — 65–70 г/л, а максимальная — 90 г/л. Повторное засаливание вызвало изменение видового разнообразия организмов, населяющих не только Сиваш, но и прилегающие территории. Ухудшилась социально-экономическая ситуация в регионе лагуны: поливное земледелие и рыболовство стали невозможны.

Ученые проанализировали результаты измерений и сравнили их с данными прошлых лет — это позволит делать прогнозы относительно возможных дальнейших изменений экосистемы региона и дать рекомендации для улучшения ситуации.

Основное внимание исследователи уделили части донного населения, называемой мейобентосом,— животным размером менее 2 мм. По мере усиления экстремальности среды их становится больше, в то время как более крупных животных на дне становится меньше и меньше. Чаще всего в анализируемых пробах встречались круглые черви и веслоногие рачки. Две эти группы по-разному реагировали на рост солености в заливе: количество видов червей резко уменьшилось и продолжает уменьшаться, а видовое разнообразие рачков не изменилось. Причина, вероятно, кроется в значительно большей подвижности последних. Более того, ученые провели сравнительный анализ проб, взятых на дне, и проб из вновь появившихся после засоления плавучих матов — обширных слоистых скоплений — зеленых водорослей. Видовой состав и количественное соотношение представленных организмов отличались в двух этих местах обитания.

«Чтобы организовать рациональное природопользование в регионе залива Сиваш, надо четко знать, что происходит и будет дальше происходить с его экосистемой. Понять это — основная цель исследований, которые мы проводим»,— рассказывает Елена Ануфриева, руководитель проекта, кандидат биологических наук из Института биологии южных морей им. А. О. Ковалевского (Севастополь).

На основе полученных результатов можно разработать новые подходы к более качественным прогнозам возможных изменений водных экосистем, что важно для контроля за состоянием и использованием окружающей среды. Работа также может помочь при создании стратегии развития аквакультуры в Крыму и других регионах России.

