Что это был за взрыв

Продолжают расползаться слухи о взрыве на российской военно-морской базе 8 августа, что унес жизни пяти ученых и стал причиной короткого необъяснимого всплеска гамма-излучения. Но поскольку официальную информацию о причине взрыва можно счесть весьма скудной, независимые исследователи ищут способы выяснить, что там все-таки произошло.

Долгое время отсутствовала какая-либо информация об этом происшествии, а появляющиеся отчеты противоречили сами себе. Но на прошлой неделе Росгидромет наконец раскрыл детали о радиации, которая распространилась после взрыва. По его информации, ядерный реактор был вовлечен во взрыв, и это лишь добавляет веса теории о том, что Россия тестировала ракету «Буревестник». Президент Владимир Путин сказал в послании Федеральному собранию в 2018 году, что Россия разрабатывает ракету, которая приводится в движение бортовым ядерным реактором и может иметь неограниченный радиус действия.

На следующий день после взрыва «Росатом» заявил, что произошел несчастный случай в ходе «испытания жидкостной двигательной установки с участием изотопов», и добавил, что инцидент произошел на морской платформе.

В то же самое время Росгидромет сообщил о резком всплеске гамма-радиации — до уровня, в 16 раз превышающего норму в городе Северодвинске, в 30 км восточнее Нёноксы. 26 августа Росгидромет сообщил, что за изотопы обнаружены в пробах воздуха и дождевой воды: стронций-91, барий-139, барий-140 и лантан-140.

Что известно о погибших ученых? «Росатом» назвал их имена: Алексей Вьюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин, Владислав Яновский. Неясно, погибли ли они из-за взрыва или падения с морской платформы, либо же их гибель стала следствием воздействия радиации. Кое-что о них известно из данных Российского федерального ядерного центра в Сарове. По крайней мере до 2016 года Вьюшин работал на Большом адронном коллайдере CERN, на детекторе ALICE (A Large Ion Collider Experiment) близ Женевы, Швейцария.

Обнаруженные изотопы бария, стронция и лантана могли возникнуть в активной зоне ядерного реактора, который производит энергию за счет расщепления атомов урана при цепной реакции. Эти изотопы высвободились бы, если бы в реакторной зоне произошел взрыв, говорит Клер Коркхилл, ученая-ядерщик из Университета Шеффилда, Великобритания.

Любые повреждения активной зоны реактора при взрыве, вероятно, привели бы к высвобождению радиоактивного йода и цезия, возражает Марко Келтофен, ученый-ядерщик из Вустерского политехнического института, Массачусетс, США.

Фактически не подтвержденное сообщение в The Moscow Times от 16 августа гласило, что у местных врачей имелись следы цезия-137 в мышечной ткани. И норвежский ядерный регулятор засек необъяснимый всплеск радиоактивного йода-131 на расстоянии почти 700 км от места взрыва. Однако, отмечает Коркхилл, йод-131 мог появиться в норвежском воздухе и по другой причине: в небольших количествах этот изотоп мог высвободиться на производстве радионуклидов для медицинских целей.

Борис Жуйков, заведующий лабораторией радиоизотопного комплекса Института ядерных исследований РАН, дает иное объяснение. Его вычисления показали, что, если взрыв повреждает корпус ядерного реактора, но не активную его зону и вызывает утечку радиоактивных благородных газов — продукт расщепления, тогда к тому времени, как атомы достигли детектора в Северодвинске, они бы распались и оставили бы как раз наблюдаемые теперь изотопы.

Означает ли все это, что в Нёноксе действительно испытывалась ракета с ядерными двигателями? Скорее да, считает некоторая часть экспертов. Вполне возможно, что для полета ракеты используется та гигантская энергия, которая выделяется при ядерной реакции, говорит Коркхилл.

Совсем мало известно о ракете «Буревестник», но специалисты предполагают, что она может использовать жидкое топливо, чтобы подняться в воздух, а затем прибегать к компактному ядерному реактору для поддержания полета — потенциально в течение нескольких дней.

Спутниковые снимки Нёноксы, сделанные часами раньше и позднее взрыва, указывают, что это было испытание ракеты, утверждает Анна Пеллегрино, исследователь Центра исследований в области нераспространения ядерного оружия им. Джеймса Мартина, Калифорния, США. На снимках отчетливо видна запускающая инфраструктура в Нёноксе — подобная той, что располагается и в другом месте, связанном с тестированием ракет с ядерным двигателем, говорит она. «То, что этот корабль [для запуска] был недалеко от берега,— убедительный показатель»,— говорит она.

Марко Келтофен пытается добыть такие объекты, как, например, автомобильные воздушные фильтры, у людей, живущих в непосредственной близости от зоны взрыва, чтобы изучить каждый радиоактивный элемент. Его команда будет сравнивать полученные данные с анализом прочих известных объектов, подвергшихся мощной радиации, как, например, после аварии на АЭС «Фукусима» в 2011 году.

Подготовил Петр Харатьян