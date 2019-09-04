Бывший судья осужден в Краснодаре на два года и четыре месяца лишения свободы

Суд признал виновным в покушение на мошенничество в особо крупном размере бывшего судью и отправил его отбывать наказание в колонию общего режима на срок два года и четыре месяца, сообщает пресс-служба СКР по краю.

Уголовное дело в отношении экс-судьи было возбуждено председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным. В суде было доказано, что в 2014 году к мужчине через общего знакомого за юридической помощью обратился коммерсант, в отношении которого было возбуждено дело за незаконное образование юридического лица. Бывший судья предложил тому поспособствовать в прекращении дела за 6 млн руб. Кроме того он пообещал оказать бизнесмену содействие в возврате изъятой во время обыска документации и в направлении сотрудниками полиции в адрес банка письма положительного характера, благодаря чему фирма смогла бы получить займ в кредитном учреждении.

Предприниматель обратился с заявлением в СКР по краю после чего под контролем правоохранительных органов передал взятку бывшему служителю Фемиды.

Андрей Ульченко