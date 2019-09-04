В бывшем здании британского консульства в Петербурге открылся центр медиаискусств

В петербургском особняке на Лафонской улице, который ранее занимало британское консульство, открылся центр медиаискусств. Центр является структурным подразделением «Академии талантов». Обучение в центре будет производиться по 19 программам, среди которых студия визуальных искусств, арт-студия, графический дизайн, архитектурный дизайн. Программы обучения рассчитаны на три года.

Обучаться в центре будут подростки.

Напомним, что в марте прошлого года МИД РФ принял ответные меры на высылку 23 сотрудников российского посольства в Лондоне. 1 августа генконсульство в Петербурге прекратило работу.