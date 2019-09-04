Оренбуржье потратит на закупку коммунальной техники 400 млн рублей

Фото: Правительство Оренбургской области

Закупка коммунальной техники для муниципалитетов Оренбуржья в текущем году обойдется региональному бюджету в 400 млн руб. Об этом сообщает областное правительство со ссылкой на врио губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.

«Из них более 130 млн – городу Оренбургу. Это серьезный шаг на пути обновления парка коммунальной техники, которая так нужна городам региона»,– цитируются в сообщении слова главы региона.

Дотации на новую спецтехнику в текущем году направлены, в том числе, Бузулуку (15 млн руб., софинансирование из местного бюджета составило 113,5 тыс. руб.). В настоящее время соответствующие аукционы проведены. В ближайшее время муниципалитету будет предоставлен новый автогрейдер и вакуумная подметально-уборочная машина. Аналогичную машину и два трактора получит Новотроицк. В Орске планируется закупить десять единиц спецтехники. В список входят автогрейдер, фронтальный погрузчик, два «КамАЗа», три комбинированные дорожные машины, две вакуумные подметально-уборочные машины и трактор.

Георгий Портнов