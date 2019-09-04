Смертность от отравления алкоголем в Татарстане выросла в 12 раз

В Татарстане смертность от отравления алкоголем за первое полугодие 2019 года выросла в годовом выражении в 12 раз, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные Центра разработки национальной алкогольной политики.

В России за первые шесть месяцев насмерть отравились алкоголем 4,2 тыс. человек, что на 17,2% больше прошлогоднего периода. В частности, в Еврейской автономной области смертность выросла в 6,7 раза, в Туве – в три раза, в Пензенской области – на 40,3%, в Курганской области – на 13,4%. А в Костромской области зафиксировано снижение смертности на 92,5%, в Ханты-Мансийском автономном округе – на 66,7%.

Напомним, что с января по апрель 2019 года, по данным Роспотребнадзора, в Татарстане зафиксировано 180 случаев отравления алкоголем, из которых 72 привели к смертельному исходу.

"Ъ-Казань"